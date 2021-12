Torneio solidário ‘Acreditar no Futsal’ contou com presença do selecionador Jorge Braz

A 15.ª edição do torneio de solidariedade ‘Acreditar no Futsal’ decorreu este domingo em Condeixa, uma iniciativa que tem como objetivo apoiar a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.O dia foi cheio com jogos de vários escalões jovens, mas houve ainda tempo para homenagens marcantes. Neste particular, destaque para a distinção feita à Seleção Nacional, que recentemente se sagrou campeã mundial na Lituânia, e à equipa técnica do Sporting, que levou os leões à conquista da Liga dos Campeões.Presentes em Condeixa estiveram Jorge Braz, selecionador nacional, e André Sousa, guardião da Seleção e do Benfica que é, também, embaixador da Academia de Desportos de Condeixa, clube organizador deste evento.Foi, desta forma, um dia recheado de bom futsal, mas essencialmente de enorme espírito solidário, tal como já acontece desde 2004, e que se espera possa repetir-se por muitos mais anos