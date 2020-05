Torreense apela à FPF para promover equipas com base no mérito

O Torreense, através de um comunicado, apelou à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para que esta tome medidas de reestruturação no futsal semelhantes às que já levou a cabo no Campeonato de Portugal e na liga de futebol feminino, promovendo subidas de divisão com base no mérito e alargando as provas a mais equipas se necessário.





"Este é um apelo à FPF para que não permita que a Covid-19 termine com o sonho daqueles que lutaram durante mais de nove meses para alcançar um objetivo. Todos os clubes sonham subir na quadra mas, na impossibilidade de isso acontecer, deve ser reconhecido o mérito a quem ia à frente das suas competições nacionais e distritais", pode ler-se no comunicado.O emblema de Torres Vedras, recorde-se, liderava a 1ª Divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa de forma destacada, com 56 pontos - mais sete do que os Novos Talentos.