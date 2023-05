Um ano depois, o Torreense regressa ao convívio dos grandes do futsal nacional. O conjunto do Oeste comandado pelo técnico Carlos Teixeira carimbou a subida à Liga Placard à décima quinta jornada da fase de apuramento de campeão, a três rondas do final do campeonato, no passado sábado, fruto da vitória em Torres Vedras frente ao Nun'Álvares (3-2), com Tunha a ser a figura do encontro. O pivô, antigo campeão europeu por Portugal, apontou um hat trick diante da turma minhota.Os azuis e grenás, que têm estado sempre na liderança da competição, vão lutar ainda pela inédita conquista do título de campeão nacional da segunda divisão, tendo cinco pontos de vantagem sobre o atual segundo classificado, o Belenenses, quando ainda estão em disputa nove pontos.