O Torreense anunciou esta quarta-feira a rescisão com o técnico da equipa de futsal, Mário Silva, poucas horas antes do jogo com o Sporting. A equipa de Torres Vedras, 12ª classificada da Liga Placard com seis pontos em nove jogos, desloca-se ao Pavilhão João Rocha para defrontar os leões (líderes isolados do campeonato com 24 pontos) em partida antecipada da 11ª jornada. O adjunto Igor Gomes assumirá o comando técnico da equipa de forma interina.