Torreense sonha com o regresso ao escalão principal

Invicto e com oito pontos de vantagem para o segundo classificado a oito jornadas do fim da 2ª divisão, o Torreense caminha a passos largos para voltar à Liga Placard. "O único objetivo para esta época é de regressar ao escalão maior", começa por afirmar o técnico Carlos Teixeira a, sublinhando: "Esta é a 2ª divisão mais competitiva de sempre. Há orçamentos muito altos e diversas equipas profissionais. Se me dissessem se queria chegar a oito jornadas do fim com oito pontos de avanço para o segundo, assinava logo!" Para o treinador, o sucesso do emblema de Torres Vedras deve-se à "qualidade dos jogadores e da equipa técnica, ao trabalho e do compromisso entre o grupo, tal como às condições de excelência à disposição".Já Tunha, com 11 golos, tem sido novamente um dos pilares. A cumprir a terceira temporada no Oeste, o antigo campeão europeu enaltece que no Torreense se trabalha ao nível da Liga Placard e garante: "Se estivéssemos na 1ª divisão, estaríamos na primeira metade da classificação." Aos 38 anos, o pivô diz sentir-se "muito bem". "Quero jogar mais alguns anos e ajudar o Torreense a cimentar a sua posição entre a elite", refere. Hoje, o Torreense defronta nos Açores o Lusitânia, atual 2º classificado.