Treinador do Burinhosa 'avisa' Benfica: «Com um jogo perfeito podemos ambicionar superar qualquer equipa»

O Burinhosa conseguiu a qualificação para a Taça da Liga, algo que não acontecia desde a primeira edição da prova. Na antevisão do jogo com o Benfica, Alex Pinto, treinador do conjunto de Alcobaça, atribuiu favoritismo claro aos encarnados, mas fala do sonho da sua equipa em chegar à final da prova.





"O primeiro objectivo era estar presente na Taça da Liga. Agora que cá estamos, queremos vencer o primeiro jogo para depois podermos pensar nos seguintes. Calhou-nos a sorte de enfrentar o Benfica, equipa que tem todo o favoritismo nesta eliminatória, mas isso não nos impede de sonhar e de ambicionar algo mais. Num jogo perfeito, podemos ambicionar ultrapassar qualquer equipa aqui presente. O Burinhosa vai entrar neste jogo com o sonho de poder passar e chegar à final da Taça da Liga", começou por afirmar o técnico.Alex Pinto aproveitou ainda para elogiar o formato da prova, deixando, no entanto, alguns reparos: "As finais a oito são competições que me agradam, apesar de não ter as melhores condições em termos de plantel para disputar uma prova com este formato. No entanto, não deixo de fazer alguns reparos em relação à organização da competição. Não é muito normal que o clube que vai enfrentar o vencedor do jogo entre o Burinhosa e o Burinhosa, que se joga sexta-feira, seja o primeiro a jogar esta quinta-feira. As horas de descanso nunca seriam iguais, mas assim ainda é mais tempo.Três dias de competição seguidos não é o ideal para ninguém, mas percebo que prolongar a competição traria mais custos. Mesmo assim, acho que este modelo traz espectáculo".O encontro entre Benfica e Burinhosa está agendado para as 21h15.