Treinadores assumem ambição de vencer Taça da Liga de futsal

Os treinadores dos oito clubes ainda em prova na Taça da Liga masculina de futsal, que vão participar numa 'final a oito' na Póvoa de Varzim de quinta-feira a domingo, mostraram esta quarta-feira ambição para levantar o troféu.

Esta vontade começa, desde logo, no treinador do detentor do troféu, o Benfica, que em 2022/23 ergueu a quarta Taça da Liga da sua história - em oito edições, as outras quatro pertencem ao Sporting.

"Estarmos presentes na 'final eight' tem tanto de natural como de obrigatório para quem representa o Benfica. Iniciámos a época com o claro objetivo de revalidar todas as competições que conquistámos a época passada e este troféu não foge à regra", conta Mário Silva, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Pela frente, os encarnados terão o Sporting de Braga, uma das melhores equipas do país e atual líder da Liga, com 34 pontos contra 27 das águias (os leões estão em segundo, com 32).

"O Sporting de Braga tem sido a equipa mais regular este ano, assentando essencialmente o seu jogo contra nós em muita eficácia nos ataques rápidos, e muita eficiência no seu momento defensivo", analisou.

Do outro lado, Joel Rocha espera que os minhotos possam "confirmar a ambição" de marcar presença nas decisões das competições nacionais, procurando "vencer o primeiro jogo e continuar em prova", afastando desde logo o detentor.

O objetivo, ainda assim, é "alcançar a vitória" perante "uma equipa que conquistou os últimos troféus nacionais e que é muito poderosa do ponto de vista ofensivo, e muito comprometida do ponto de vista defensivo".

O vencedor deste jogo já sabe que defrontará Belenenses ou Torreense, que pelas 14:00 de quinta-feira se defrontam por um lugar nas 'meias', e o treinador dos primeiros, Tiago Guelho, quer "fazer história" e chegar à final, mesmo "convictos da dificuldade" da façanha.

Do outro lado, o torreense Carlos Teixeira sente "orgulho" por marcar presença nesta fase, com "aspirações claras de ir jogo a jogo, vencer os quartos de final e redefinir objetivos".

Do outro lado do quadro em disputa no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, Sporting e Fundão defrontam-se pelas 17:00, com os 'verdes e brancos' à procura do objetivo de sempre, "vencer a competição", diz Nuno Dias.

"Será um jogo a eliminar muito difícil, sem dúvida. O Fundão reforçou-se bem para a segunda parte da época", refletiu o técnico.

Do outro lado, João Nuno Ribeiro congratulou-se pela chegada a esta fase pela primeira vez desde a alteração do formato, lamentando não terem sido "muito felizes no sorteio".

Quem vencer encontrará nas 'meias' Leões de Porto Salvo ou Caxinas, que pelas 11:00 inauguram o quadro da 'final eight'.

"Esta prova é composta de quatro finais para quem a vencer e somente a encarando dessa forma se poderá ter sucesso. (...) O facto desta edição ser realizada perto dos nossos adeptos ainda se torna mais aliciante e motivador", afirmou o técnico da formação vila-condense, Nuno Silva.

Do outro lado, Cláudio Moreira assinala o "sentimento de dever cumprido", mas aspirações de "chegar o mais longe possível".

Depois dos 'quartos', as meias-finais estão marcadas para sábado e a final para domingo.