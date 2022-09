Três regressos nos convocados da seleção de futsal para a Finalíssima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Erick e Zicky, do Sporting, e Silvestre, do Benfica estão de regresso à Seleção que vai disputar a Finalíssima entre 16 e 18 de setembro, em Buenos Aires, divulgou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Os três fazem parte de uma lista de 14 jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz para a estreia absoluta na competição criada entre a UEFA e a CONMEBOL e que terá a sua primeira edição na capital da Argentina.

Portugal, bicampeão europeu, junta-se à Espanha, que substitui a Rússia, impedida de competir devido à invasão da Ucrânia, com Argentina e Paraguai a serem os representantes sul-americanos.

A seleção portuguesa, que também é campeã mundial, concentra-se no domingo, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e no mesmo dia viaja para Buenos Aires, fazendo escala em Madrid.

Nas meias-finais, em 15 de setembro, Portugal vai defrontar o Paraguai, enquanto a Argentina, campeã sul-americana, mede forças com a Espanha.

Em 18 de setembro, disputa-se a final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar.

Lista dos 14 convocados:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

Universal: Erick (Sporting CP).

Alas: Pany (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga) e Silvestre (Benfica).

Ala/Pivô: Fábio Cecílio (Sporting de Braga).

Pivô: Zicky (Sporting) e Hugo Neves (Sporting)