Tunha cria escola de futsal em parceria com clube lisboeta

O internacional português Tunha comunicou através das redes sociais a criação de uma escola de futsal em parceria com o Torre Laranja, emblema da AF Lisboa.





"É com enorme satisfação e motivação, que anuncio a abertura da Escola Tunha DLAM, em parceria com o clube Torre Laranja. Com o objetivo de diariamente, juntos, podermos ajudar as novas gerações de jovens jogadores a evoluírem, a nível desportivo e pessoal. Encetando todos os esforços e dando o melhor de mim, para impactar de forma instrutiva e positiva, todos os miúdos que teremos o privilégio de treinar. Agradeço e muito a confiança depositada em mim, tenho muito orgulho em fazer parte deste projecto, que a todos os níveis é inspirador", escreveu, no Instagram o pivô de 37 anos, que representou o Torreense nas últimas duas temporadas e foi campeão europeu por Portugal em 2018.