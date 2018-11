Último ensaio do Sporting antes da Liga dos Campeões

Os amantes do futsal já só pensam na Ronda de Elite da Liga dos Campeões que terá, no próximo domingo, um dérbi que se espera decisivo. No entanto, Nuno Dias, treinador do Sporting, garante que a sua equipa só tem olhos para o Futsal Azeméis e que só depois do apito final é que vai pensar nos próximos adversários.

"O mais importante neste momento é o jogo de amanhã [hoje]. Estamos na máxima força e vamos fazer tudo pela vitória", promete o técnico de 45 anos. Para esta partida, Nuno Dias promete que não irá gerir a equipa em termos físicos, mas garante que terá especial atenção a um jogador: "Temos de perceber se o Cardinal está a 100%. Vem de uma longa paragem e vamos gerir o físico dele."

Em relação ao adversário, o técnico lembra o registo vitorioso, mas não espera facilidades. "Foram sempre triunfos apertados porque o Futsal Azeméis tem um conjunto forte. Tem jogadores experientes como o Israel, o Paulinho Roxo ou o Emerson, que se juntam a jovens irreverentes que o Canavarro tem lançado e que estão a mostrar toda a sua qualidade. Espero muitas dificuldades frente a uma equipa que tem feito excelentes campeonatos", conclui.

Canavarro quer sonhar

O treinador do Futsal Azeméis, Ricardo Canavarro, vai até ao Pavilhão João Rocha com o sonho de pontuar, mas ciente das dificuldades que vai sentir, pois terá pela frente "uma equipa recheada de bons valores, muito experiente e que é uma das melhores do Mundo". O técnico de 42 anos confessa que a sua formação não está a 100%, mas garante que tudo fará para roubar pontos ao Sporting. "Vai ser muito difícil, mas sabemos que não é impossível. Vamos entrar em campo para fazer o nosso melhor e honrar o símbolo que temos ao peito", conclui.