Últimos bilhetes para o Portugal-Japão disponíveis esta quarta-feira à tarde

Portugal defronta o Japão esta quarta-feira no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, no primeiro jogo de preparação para o Campeonato do Mundo, e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai disponibilizar os últimos bilhetes a partir das 17h30 do dia do jogo. Cada pessoa poderá levantar até quatro ingressos.





Numa nota publicada no site, a FPF explicou os procedimentos que os adeptos terão de ter em conta: "Os espectadores passarão por um procedimento de medição de temperatura e terão de entrar no perímetro do pavilhão, circular e permanecer no mesmo com máscara corretamente colocada. Deverão igualmente respeitar o distanciamento físico obrigatório. As distâncias estão devidamente assinaladas nas bancadas do pavilhão."