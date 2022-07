União Atlético Povoense vai jogar a 1ª Divisão feminina

A União Atlético Povoense vai disputar a próxima edição da primeira divisão do futsal feminina. A formação da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, recebeu um convite da Federação Portuguesa de Futebol para ocupar o lugar do Vermoim, formação que acabou no sexto lugar do primeiro escalão mas que abdicou da secção."A nossa equipa irá participar no Campeonato Nacional da 1ª Divisão de futsal seniores femininos na época 2022/23, aceitando assim o convite endereçado pela FPF para participar na prova. Este convite surge em virtude da classificação obtida no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Neste caso, para ocupar o lugar do Vermoim que não irá participar na competição. Quem está no convento é que sabe o que vai lá dentro, por tudo o que aconteceu durante a época 2021/22, é um prémio mais do que justo. No entanto, as nossas atletas e staff técnico não facilitaram e nunca baixaram os braços, acabando por alcançar com todo o mérito a devida recompensa", anunciou o clube em comunicado.O Povoense findou a última temporada no terceiro lugar na fase final da 2ª Divisão, atrás dos promovidos, em campo, Gondomar e Académica. Regressa agora ao primeiro escalão onde esteve pela última vez em 2020/21.