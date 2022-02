UTAD atribui distinção de Doutor Honoris Causa a Jorge Braz

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai atribuir a distinção de Doutor Honoris Causa a Jorge Braz, selecionador nacional de futsal que recentemente se sagrou bicampeão da Europa da modalidade."É uma decisão, mais do que justa, merecida. Os resultados épicos do Jorge Braz, a sua capacidade de trabalho e o seu espírito de equipa justificam plenamente este reconhecimento. Na UTAD, nunca esquecemos os nossos melhores e o contributo daqueles que, por cá, deixaram a sua marca", reiterou o reitor da UTAD, Emídio Gomes, em declarações transcritas no site da Federação Portuguesa de Futebol.Braz começou a carreira no futsal em Trás-os-Montes e entre 2001 e 2003 orientou mesmo a equipa da Associação Académica da UTAD.