VAR na Supertaça de futsal

A FPF vai implementar esta época o sistema de suporte de vídeo à arbitragem (VAR), nas fases decisivas das provas de futsal. O sistema será já utilizado na próxima sexta-feira, na Supertaça entre Sporting e Benfica, marcada para Sines às 19h45.O sistema de vídeo irá ainda abranger outras provas, nomeadamente a Supertaça Feminina, a Final Eight da Taça de Portugal masculina, a Final Four da Taça de Portugal Feminina, os Playoffs da Liga masculina, os Playoffs da Liga feminina, a Final Eight da Taça da Liga masculina e a Final Four da Taça da Liga Feminina."Fomos pioneiros na introdução do VAR no futebol, masculino e feminino, e fazia claramente sentido que também estivéssemos na linha da frente no futsal. Esta medida será fundamental para o desenvolvimento dos árbitros e muito importante para as competições", salientou José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF.