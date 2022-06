Vermoim abdica do futsal feminino sénior

O Vermoim anunciou esta quarta-feira que irá abdicar da equipa de futsal feminino. Na base da decisão está, segundo o emblema de Famalicão, o "enorme esforço do clube a todos os níveis" para garantir a presença na modalidade."O Futebol Clube de Vermoim informa que para a época 2022/23 não irá apresentar equipa sénior no futsal feminino. Um projeto que teve início em 2006/2007, e que teve, desde então, um rápido crescimento e que muitos êxitos alcançou. Competir na principal divisão nacional do futsal feminino exige um enorme esforço do Clube a todos os níveis, que não nos permite dar continuidade a este projeto. Agradecemos, sem exceção, à Camara Municipal, Junta de Freguesia, patrocinadores, sócios e simpatizantes pelo apoio e a todas as atletas, equipas técnicas e elementos do staff pelo seu trabalho e dedicação ao longo destes 16 anos", pode ler-se em comunicado.Refira-se que o Vermoim findou o último campeonato no sexto lugar da 1ª divisão nacional de futsal, com 41 pontos em 26 rondas.