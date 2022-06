Vidro partido feriu Henmi

Depois do 2-0, os adeptos do Sporting excederam-se nos festejos e partiram um vidro atrás do banco do Benfica. Alguns estilhaços caíram em cima de jogadores encarnados e Rafael Henmi ficou mesmo ferido na mão direita. Com o sucedido, grande parte da equipa do Benfica deixou a quadra e resguardou-se no túnel de acesso aos balneários. O jogo esteve parado durante cerca de 10 minutos.