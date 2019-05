Vilafranquense refunda secção de futsal

O Vilafranquense está de volta ao futsal. O clube de Vila Franca de Xira regressa à modalidade cerca de uma década depois de a primeira tentativa não ter tido o seguimento esperado. A secção arranca hoje para meninos e meninas entre os 6 e os 10 anos com a coordenação técnica de Firmino Gil. Ricardo Afeiteira Marques será o coordenador-geral.





David Inácio, um dos principais impulsionadores do ressurgimento do futsal, aponta para já apenas para a formação. "Propomos trazer de volta a modalidade desta feita para ficar definitivamente. Nesse sentido o projecto será virado totalmente para a formação nesta fase inicial - Petizes, Traquinas e Benjamins - estabelecendo bases sólidas para um crescimento sustentado sempre dando um passo de cada vez. No fundo, queremos consolidar a estrutura para que num futuro próximo possamos reunir as melhores condições para incluir os escalões que faltam", reiterou o também responsável pela comunicação.O pontapé de saída acontece esta segunda-feira com o primeiro treino a partir das 18h45 no Pavilhão da Escola Secundária Alves Redol.