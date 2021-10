Vítor Hugo: «Ainda hoje não sei a dimensão que isto teve»

Num dia em que foi homenageado juntamente com o Selecionador Nacional e os colegas Tiago Brito, Miguel Ângelo e Ricardinho pela Associação de Futebol do Porto, Vítor Hugo, guarda-redes de 38 anos do Sp. Braga, confessou que ainda está a processar as emoções da conquista do Mundial de Futsal na Lituânia.





"Ainda não caiu a ficha. Não consigo exprimir por palavras o que sentimos naquela altura. Acho que só mesmo passando pelo momento é que conseguimos mesmo saber o que é. Ainda hoje não sei a dimensão que isto teve. Sem palavras", começou por referir aos jornalistas, à margem da cerimónia, antes de manifestar o sentimento de gratidão à AF Porto e de explicar que não esperava algum dia estar nesta situação."Todo o atleta sonha com títulos e é para isso que trabalha diariamente, mas quando comecei o que queria era jogar e ser feliz a fazer o que gosto, e ainda sou. Sinto-me lisonjeado pela carreira que fiz, orgulhoso por tudo o que conquistei até agora e só com muito trabalho, força de vontade e superação é que se consegue chegar aqui", explicou o guardião que representa atualmente o Sp. Braga.Vítor Hugo destacou também o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol na evolução da modalidade e confiança para o futuro. "Na minha altura, não havia seleções de base. Nunca fui a uns sub-21, a uns sub-19 e agora a Federação tem quase essas seleções todas. Isso é muito importante, porque o atleta chega muito mais preparado para o patamar sénior. O trabalho que estão a fazer é excelente e certamente vamos ter muitas alegrias daqui para a frente", referiu.Em relação à continuidade na Seleção, o experiente guarda-redes garantiu que nunca vai dizer não ao seu país e que "se as pessoas que estão à frente da Seleção acharem que acrescento alguma coisa ao lote, se ainda estiver no ativo, irei com todo o gosto representar o meu país".