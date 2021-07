Waltinho é o segundo reforço do Sporting para 2021/22

Waltinho é o segundo reforço do Sporting para a nova temporada - depois de Miguel Ângelo (ex-Sp. Braga). O pivô brasileiro, de 29 anos, chega aos leões depois de uma época ao serviço dos espanhóis do Jimbee Cartagena, na qual marcou 24 golos em 33 jogos oficiais.





"Estou muito feliz por estar aqui, num clube com muita história e muitos títulos, e estou super animado para começar rapidamente. Quero ajudar o Sporting a ganhar tudo", afirmou o substituto de Rocha, que regressou ao Brasil para representar o Carlos Barbosa.Waltinho começou a carreira no Brasil, ao serviço do Guarapuava, e rumou a Itália em 2013 para representar o Luparense. Em terras transalpinas vestiu ainda as camisolas de Carlisport Cogianco e Pescara C5, antes de assinar pelo Fundão em 2016/17 (marcou 13 golos em 17 jogos). Seguiram-se três anos no Japão, no Nagoya Oceans, até que em 2020/21 rumou ao futsal espanhol, para jogar no Jimbee Cartagena.