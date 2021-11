Zicky e a Ronda de Elite no Pavilhão João Rocha: «É sempre importante jogar em casa»

As imagens da sessão de autógrafos de Tiago Tomás, Travante e Zicky Té



Zicky abordou, à margem de uma sessão de autógrafos promovida no El Corte Inglés em conjunto com Tiago Tomás e Travante Williams, o facto de a UEFA ter escolhido o Pavilhão João Rocha para realizar a Ronda de Elite da UEFA Futsal Champions League, entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro."É sempre bom importante jogar em casa pois sentimo-nos felizes ao pé dos nossos adeptos. Vai ser muito importante para os nossos objetivos ter lá os nossos adeptos a apoiar-nos", afirmou o futsalista, que ainda desvalorizou a recente derrota registada frente ao Fundão no campeonato: "Não podemos olhar para o que passou, temos de olhar para o que vem aí. No Sporting temos os nossos objetivos claros e vamos trabalhar para os próximos jogos".O jovem campeão do Mundo ainda se mostrou sensibilizado pelo carinho que recebeu dos adeptos leoninos após ter assinado centenas de autógrafos. "São momentos muito especiais para mim. Sinto uma gratidão enorme por ver que temos pessoas que nos acompanham e que, provavelmente, sentem o que estamos a passar dentro de campo e vibram com as nossas vitórias", afirmou o atleta, que ainda reagiu com humor aos inúmeros pedidos para a reconquista do título: "Os sportinguistas são muito exigentes".