Zicky e o duelo com a Arménia: «Estamos muito empenhados em somar mais três pontos»

O pivô internacional português Zicky garantiu esta segunda-feira que a seleção nacional de futsal está totalmente focada em vencer a Arménia e que quer terminar o Grupo E de apuramento para o Mundial só com vitórias.

"Estamos muito empenhados em preparar-nos e em trabalhar nestes dias para conseguirmos somar mais três pontos nesta caminhada rumo ao Mundial. Queremos terminar este estágio com 12 pontos", disse o jogador, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Zicky, de 22 anos, assegurou que as dificuldades do jogo de sexta-feira, no qual a seleção lusa derrotou, em Erevan, a Arménia por 6-5, num encontro em esteve a vencer por uma diferença de quatro golos, já estão ultrapassadas.

"O jogo de Erevan já passou. Foram três pontos e já faz parte do passado. O que realmente interessa e o nosso principal foco é o que está para a frente. Neste caso, é o jogo com a Arménia na próxima quarta-feira", completou.

A seleção portuguesa de futsal, bicampeã europeia e campeã mundial, realiza hoje dois treinos no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, que na quarta-feira será palco do jogo com a Arménia, a contar para a quarta jornada do Grupo E da Ronda de Elite de acesso ao Mundial'2024.

Portugal lidera o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias em outros tantos jogos, seguido pela Geórgia, com seis, e Finlândia, com três, enquanto a Arménia não tem pontos.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Mundial'2024, que será disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos qualificam-se para um play-off, do qual sairão as últimas duas seleções apuradas.