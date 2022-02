Zicky sobre o golo que deu a vitória a Portugal: «Podia ter sido outro colega meu»

Zicky Té foi a grande figura portuguesa na vitória (3-2) de Portugal sobre a Espanha esta sexta-feira na meia-final do Europeu de futsal."Tanto podia ser eu como qualquer outro meu colega porque nós trabalhámos muito para isso. Felizmente fui eu mas podia ser qualquer outro", atirou o jovem pivô, em declarações à RTP1.Já em palavras aos microfones da UEFA, Zicky Té assumiu que o triunfo sobre a Espanha dá "uma enorme motivação e confiança" para a final de domingo, diante da Rússia."Não podia estar mais feliz com os meus dois golos e, acima de tudo, com a vitória que nos permitiu apurar para a final. Esta exibição frente a uma seleção como a Espanha dá-nos uma enorme motivação e confiança para o que temos pela frente. É sempre bom marcar, mas o mais importante é a equipa. Todos nós trabalhamos muito para conseguirmos este resultado e é isso que me deixa mais feliz. Neste tipo de jogos, acabas por pagar por qualquer erro que cometes e esse foi o que aconteceu connosco no primeiro tempo. Mostrámos, uma vez mais, a nossa união como equipa e nossa a vontade em vencer", começou por dizer."Agora vamos enfrentar a Rússia na final e será outro jogo muito difícil. Antes de virmos para este torneio, sabíamos que todos os adversários seriam difíceis de vencer e será novamente esse o caso no domingo. Ainda temos algum tempo para estudá-los e estaremos prontos", terminou.