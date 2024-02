Zicky Té assume vontade da seleção de futsal de "melhorar a cada dia"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O pivô Zicky Té garantiu este domingo que a seleção portuguesa de futsal quer "melhorar todos os dias" e classificou como "muito competitivo" o jogo particular de sábado com o Japão, que a equipa lusa venceu por 4-1.





"A nossa equipa tem uma identidade muito forte, trabalhamos todos em prol do nosso crescimento e do sucesso de Portugal. A mentalidade é sempre a mesma, a ambição também e estamos todos a trabalhar para o mesmo. A equipa que venceu os europeus [em 2018 e 2022] e o Mundial [em 2021] não será suficiente, temos de melhorar todos os dias. O passado já lá vai, queremos mais e vamos dar tudo para acrescentar sempre mais", disse o jogador do Sporting.

Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Zicky Té afirmou que o primeiro de dois jogos particulares com o Japão "foi muito competitivo" classificando os nipónicos como "uma grande equipa (...) muito organizada e que mede muito bem os tempos de jogo, sabe quando deve arriscar e quando deve gerir".

"Nós entrámos muito bem na partida, conseguimos impor o nosso jogo na maior parte do tempo, principalmente na primeira parte, e fomos capazes de anular os principais pontos fortes do adversário. Fizemos bem o trabalho de casa e fomos superiores durante os 40 minutos", acrescentou.

O pivô, de 22 anos, considerou muito importante Portugal defrontar equipas de estilos diferentes, na preparação para o Mundial2024, a disputar entre 14 de setembro e 06 de outubro no Uzbequistão, na qual defenderá o título.

Na terça-feira, a formação comandada por Jorge Braz volta a defrontar o Japão, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, em novo jogo de preparação.