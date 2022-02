Zicky Té integra equipa do Europeu

Zicky Té é o representante português no cinco do último Campeonato da Europa. O pivô luso já havia sido considerado o melhor futsalista da prova que a Seleção Nacional arrebatou, vencendo a Rússia na final.Além do jogador do Sporting, a UEFA integrou ainda na melhor equipa da competição Kyrylo Tsypun (Ucrânia), Sergio Lozano (Espanha), Douglas Junior (Cazaquistão) e Sergei Abramov (Rússia).