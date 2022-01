Zicky Té é um dos nomeados pelo portal 'Futsal Planet' para o galardão de melhor futsalista do Mundo em 2021. O pivô do Sporting conquistou, por exemplo, a Liga dos Campeões de futsal no ano transato, assim como o Campeonato do Mundo pela Seleção Nacional. Um ano de sonho para o jogador de apenas 20 anos.Todos os nomeados têm 23 ou menos anos de idade.Salar Aghapour (Varzaghan)Antonio Pérez Ortega (Jaén Paraíso)Ernesto Gris (Joaçaba Futsal)Kamil Gereykhanov (MFK Tyumen)Marcos Elian Ferreyra (Racing Club de Avellaneda)Miguel Mellado (Jimbee Cartagena)Muhammad Osamanmusa (Free Fire Bluewave Chonburi)Pedrinho (Magnus Futsal)Anton Sokolov (MFK Sinara)