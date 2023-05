Arthur antes das 'meias' frente ao Palma: «A final four é terra de ninguém e tudo pode acontecer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ala brasileiro Arthur considera que uma 'final four' da Liga dos Campeões de futsal "é terra de ninguém e tudo pode acontecer", afirmando que o objetivo do Benfica "é ganhar todos os títulos da época".

"O nosso objetivo passa por ganhar todos os títulos da época. É a primeira vez que o Palma Futsal chega à 'final four', tal como o Anderlecht. A 'final four' é uma terra de ninguém e tudo pode acontecer. O nosso foco principal é em nós mesmos e em fazer um bom jogo para tentar sair com a vitória", realçou aos jornalistas, ainda em Lisboa.

A comitiva benfiquista já viajou para Palma de Maiorca, onde vai procurar contrariar o fator casa do adversário nas meias-finais, o Palma Futsal, que faz a estreia absoluta em provas europeias com a presença na 'final four' do maior torneio continental de clubes.

"O fator casa é sempre um fator muito importante, mas nós somos o Benfica. Estamos acostumados a jogar em terrenos diferentes, fora de casa e com pressão. Temos de ter muita atenção, o Palma Futsal tem muitos jogadores qualificados e alguns já passaram por aqui, como o Tayebi. Estamos prontos e vamos com certeza fazer um bom jogo", frisou.

Arthur, de 28 anos, espera um jogo "muito estudado", no qual "quem errar menos nos detalhes sairá com a vitória" e, por isso, assegura que todos estão "focados e a trabalhar sério e duro" para poderem atingir a final e ficarem mais perto do sonho da conquista.

"Ainda não tive o prazer da conquista, bati na porta algumas vezes. Vamos trabalhar no duro para buscarmos esse título. Seria muito gratificante ganhar com o Benfica. Vão ser dois jogos muito difíceis, primeiro contra o Palma Futsal, que tem uma grande quadra e os adeptos a favor, mas estamos focados e preparados para tentar chegar à final", atirou.

O brasileiro cumpre a terceira época nos 'encarnados' e, no derradeiro fim de semana, igualou o número de golos que atingiu na primeira temporada (21), o que, admitiu, "é fruto do trabalho coletivo". Contudo, confessou que também lhe aumenta a confiança.

"Individualmente igualei a minha primeira época em golos. É fruto do trabalho coletivo, sem os meus companheiros no dia a dia não conseguiria chegar a essa marca outra vez. Claro que fico feliz, estou confiante e quero sempre ajudar o Benfica", expressou o ala.

O Benfica defronta o Palma Futsal na sexta-feira, a partir das 20 horas, já após o Sporting e os belgas do Anderlecht disputarem a primeira meia-final da Liga dos Campeões, às 17 horas. A final joga-se no domingo, às 19 horas, com todos os duelos a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.