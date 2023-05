Benfica e Sporting conhecem adversários das meias-finais da Liga dos Campeões de futsal

O Benfica vai defrontar o Maiorca Palma Futsal, de Espanha, e o Sporting mede forças com o Anderlecht, da Bélgica, nas meias-finais da Liga dos Campeões de Futsal, segundo o sorteio realizado esta manhã, no Velòdrom Illes Balears, em Espanha.A final-four da competição disputa-se entre 5 e 7 de maio, em Palma de Maiorca.Lionel Scaloni, o selecionador de futebol argentino, campeão do Mundo, no Qatar, ajudou no sorteio.Sporting-Anderlecht (17h00)Maiorca Palma Futsal-Benfica (20h00)Jogo de atribuição do 3.º lugar (16 horas)Final (19h00)