Diego Nunes: «Há demasiado tempo que não sentia uma tristeza como esta»

Lúcio Rocha, jogador do Benfica, analisou a vitória sobre o Anderlecht, que garantiu o 3º lugar às águias na Liga dos Campeões de futsal"Foi um jogo difícil. Já estávamos à espera que o Anderlecht entrasse com muita intensidade e qualidade, a aumentar o nível de sexta-feira. Fomos avisados disso. Entrámos menos bem do que na segunda parte, onde conseguimos demonstrar o que realmente queríamos, que era levar uma medalha para casa. Jogar mais tempo é sempre motivador. As opções são do míster e estou cá para corresponder quando ele me chamar. Quero ganhar o meu espaço e ajudar a equipa e os meus companheiros. A noite de sexta-feira não foi fácil para nenhum de nós. Não estamos cá para desistir, vamos voltar mais fortes e vamos mostrar isso agora no campeonato", considerou o jovem jogador português.Já Diego Nunes não escondeu a tristeza apesar do desaire ante o Palma Futsal. "Todos os jogadores estão tristes porque não era este o jogo que queríamos jogar, mas tínhamos de ir buscar motivação e ir em busca do objetivo do terceiro lugar. No final, conseguimos esse objetivo. Há demasiado tempo que não sentia uma tristeza como esta. Queria ser campeão da Liga dos Campeões. Era um objetivo muito grande do Benfica, e meu pessoal também. Tem o campeonato ainda para ganharmos e vamos lutar até final para sermos campeões", garantiu o futsalista brasileiro.