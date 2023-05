Dirigente do Sporting aponta o dedo à UEFA: «Assistimos aqui ao descrédito total de uma modalidade»

Miguel Afonso, vogal para as modalidades do Sporting, criticou atuação dos árbitros no jogo do Sporting ante o Palma, que definiu o novo campeão europeu, após os penáltis, no encontro disputado em Espanha."Ontem [sábado] assistimos a um jantar da UEFA onde ouvimos um discurso bonito da UEFA, que quer apostar mais no futsal pela sua dinâmica e crescimento. Hoje tivemos uma final da Liga dos Campeões, onde uma equipa marcou dois golos e outra marcou um, mas afinal não valia nada disso. Bom era ir a prolongamento e resolver nos penáltis. Hoje assistimos aqui ao descrédito total de uma modalidade que, afinal de contas, parece que a UEFA simplesmente condenou ao desprezo", disse o dirigente dos leões.