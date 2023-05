Erick Mendonça no melhor 5 da final four da Liga dos Campeões

Presenting:



Your #UCLFutsal Team of the Tournament — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) May 9, 2023

Erick Mendonça, jogador do Sporting, está presente na melhor equipa da final-four da Liga dos Campeões. Os leões perderam na final com o Palma nos penáltis (5-3) O universal, de 28 anos, é o único português que consta nesta curta lista elaborada pela UEFA que foi dominada por jogadores do Palma como Luan Muller (guarda-redes), Cainan de Matos (ala) e Hossein Tayebi (pivot).Recorde-se que Erick Mendonça apontou um grande golo frente aos belgas do Anderlecht.