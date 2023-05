Guitta e a possível conquista da terceira 'Champions' do Sporting: «Já conhecemos esse sabor»

Guitta considerou esta quarta-feira que as duas anteriores conquistas do Sporting na Liga dos Campeões de futsal só "instigam para dar um bocadinho mais" o plantel na busca de um terceiro título europeu."Acho que só nos instiga para dar um bocadinho mais, pois já conhecemos esse sabor e vamos em busca de o conseguir outra vez", afirmou Guitta, aos meios de comunicação do clube 'leonino', no fim do primeiro treino em Palma de Maiorca, local da final-four.

O Sporting prepara o duelo das meias-finais com a equipa belga do Anderlecht, que vai disputar pela primeira vez a final-four depois de eliminar, de forma surpreendente, o atual detentor do título, os espanhóis do FC Barcelona, o que faz redobrar os cuidados.

"Independentemente de tudo o que conquistámos, eles já eliminaram o FC Barcelona num grupo muito difícil, por isso diria que é 50% para cada lado. Se eles chegaram aqui é porque têm valor, então temos de enfrentá-los como qualquer outra equipa", frisou.

No conjunto adversário, saltam à vista os nomes do guarda-redes Diego Roncaglio, ex-Benfica, e do ala Diogo, que alinhou no Sporting durante quatro temporadas, e Guitta revelou um pouco do que a turma 'verde e branca' está a preparar para esse confronto.

"Estamos voltados para as ações e movimentações de cada jogador. Pensamos apenas nesse jogo e em mais nada", apontou, acrescentando: "Definimos com o 'mister' aquilo que vamos fazer. Temos de prestar atenção a tudo e deixar que o 'mister' nos oriente".

O Sporting defronta o Anderlecht na sexta-feira, a partir das 17 horas, seguindo-se o duelo entre Benfica e Palma Futsal, às 20 horas, nas meias-finais da 'final four'. A final joga-se no domingo, às 19 horas, com as partidas a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.