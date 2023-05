Mário Silva: «Temos gente demasiado altruísta em alguns momentos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica venceu o Anderlecht por 4-3 e assegura o 3.º lugar na Liga dos Campeões de futsal. "Conseguimos o objetivo a que nos tínhamos proposto para este jogo, que era ganhar e levar a medalha. Não foi fácil recuperar animicamente os atletas, pois vínhamos com um único objetivo e não o atingimos. Nenhuma das quatro equipas se preparou para jogar este jogo", disse Mário Silva, treinador da equipa encarnada, na 'flash-interview' do Canal 11.

E prosseguiu: Na primeira parte, fomos demasiado conservadores. Tínhamos obrigação de conseguir criar mais dificuldades ao Anderlecht. Ao intervalo, aumentámos os níveis de intensidade e conseguimos ser mais pressionantes sobre o portador da bola, sem fazer faltas. Tivemos algum medo de ser um pouco mais felizes. Não merecíamos ter sofrido até ao final para conseguirmos esta medalha. Temos gente demasiado altruísta em alguns momentos. Temos de ser mais frios e pragmáticos. É um jogo difícil de jogar e fomos demasiado perdulários e benevolentes. Podíamos ter marcado mais golos e tornar o jogo mais simples. Nos últimos 10 metros, não tivemos competência."





O treinador do Benfica lamentou que não tenha sido cumprido o objetivo de ganhar a Champions. "Esta equipa veio aqui para conquistar a medalha de ouro. Senti que, de forma injusta, não conseguimos disputar essa final, mas acredito que temos qualidade individual e no trabalho para podermos lutar por esta competição no próximo ano. Estamos perto, estamos a discutir até ao fim esta competição e, para o ano, queremos conquistá-la", frisou.