O Gyor, da Hungria, é o adversário do Sporting nas meias-finais da UEFA Futsal Cup, segundo definiu esta quarta-feira o sorteio da fase decisiva da prova máxima do futsal europeu, realizado em Camp Nou, no intervalo do duelo entre Barcelona e Chelsea . Na outra meia-final estarão frente a frente o Barcelona e o Inter Movistar.Recorde-se que a final four da UEFA Futsal Cup está marcada para os dias 20 e 22 de abril, no Pabellón Príncipe Felipe, em Saragoça.