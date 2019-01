Portugal empata com a Ucrânia em jogo de preparação

A seleção portuguesa de futebol feminino empatou esta quinta-feira com a Ucrânia 1-1, no estádio municipal de Abrantes, resultado que não reflete a superioridade da equipa lusa neste jogo de preparação para o apuramento do próximo Campeonato da Europa.Os golos surgiram apenas na segunda parte, tendo Diana Silva adiantado Portugal aos 68, mas a equipa ucraniana respondeu sete minutos depois e igualou, num lance em que CArlo Costa marcou na própria baliza.Perante uma forte equipa ucraniana, os primeiros 25 minutos foram de muita luta a meio-campo, mas com clara supremacia da seleção portuguesa, que causou muitos problemas à defensiva adversária e construiu várias situações de golo, sem que as jogadoras portuguesas conseguissem materializar o ascendente ofensivo.A seleção lusa manteve ao longo do primeiro período um ritmo de jogo muito vivo, tendo construído diversas ocasiões para abrir o marcador.No segundo tempo, a seleção da Ucrânia manteve-se na defensiva, procurando segurar a bola no meio-campo e jogar em futebol apoiado ou espreitando rápidos contra-ataques, iniciativas que a defesa lusa foi resolvendo sem grande dificuldade.Os lances de maior perigo continuavam a pertencer à seleção portuguesa, tendo o golo surgido com naturalidade aos 68 minutos, por Diana Silva.As avançadas lusas ganharam uma bola no meio-campo ucraniano e, em rápido contra ataque, Jéssica Silva surgiu isolada perante a guardiã ucraniana, que defendeu um primeiro remate. Na recarga, Diana Silva, que acompanhou o lance, fez o primeiro golo da partida.Aos 75 minutos, mcontra a corrente de jogo, num livre descaído do lado direito, a seleção da Ucrânia empatou o jogo. Cruzamento largo para o centro da área e, na disputa no jogo aéreo com as avançadas ucranianas, Carole Costa foi infeliz e introduziu a bola na própria baliza.Até final, continuou a ser a seleção portuguesa, 32.ª classificada no 'ranking' FIFA, a procurar o golo, tendo construído mais alguns lances de grande perigo.Este é o primeiro de dois jogos de preparação da seleção portuguesa para o apuramento do próximo Campeonato da Europa, estando o reencontro entre as duas seleções marcado para o próximo domingo, em Torres Novas, às 16:00.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Diana Silva, 68 minutos.1-1, Carole Costa na pb, 75 minutos.Patricia Morais, Mónica Mendes, Sílvia Rebelo, Andreia Norton (Carolina Mendes, 79), Ana Borges, Tatiana Pinto, Dolores Pinto, Carole Costa, Diana Silva, Vanessa Marques e Ana Capeta (Jéssica Silva, 58).(Suplentes: Inês Pereira, Rute Costa, Diana Gomes, Matilde Fidalgo, Joana Martins, Laura Luís, Andreia Veiga, Regina Pereira, Carolina Mendes, Jéssica Silva, Rafaela Lopes e Ágata Pimenta).Treinador: Francisco Neto.Irina Sanyna, Irina Podoslka, Yana Derkack (Olha Basanska, 22), Veronika Andrukhiv (Tetyana Kozyrenko, 53), Tetyana Romanenko (Nadiia Kunina, 60), Natiia Pantsulaia, Olha Ovdiychuck (Tetyana Kitayeva, 46), Daryna Apanaschenko, Tetyana Polyukhovych, Nadiia Khavanska (Irina Cochneva, 46) e Daria Kravets.(Suplentes: Kateryna Samson, Darina Bondarchuk, Alona Kovtun, Olha Basanska, Tetyana Kitayeva, Anna Petryk, Irina Cochneva, Lyubov Shmatko, Nadiia Kunina, Tetyana Kozyrenko e Tamila Khimych).Treinadora: Natália Zinchenko.Árbitra: Marta Huerta de Aza (Espanha).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yana Derkach (15), Tatiana Pinto (39), Olha Basanska (73).Cerca de 1.400 espectadores.