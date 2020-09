Stefanie da Eira substitui Vanessa Marques no estágio da seleção feminina de futebol

A centro-campista Stefanie da Eira substituiu Vanessa Marques na lista de convocadas da seleção feminina portuguesa para um estágio de preparação para a qualificação do Europeu de 2021, adiado para 2022, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Em nota publicada no sítio oficial, o organismo dá conta da "indisponibilidade de Vanessa Marques", jogadora das húngaras do Ferencváros, sem revelar o motivo concreto, e da chamada de Stefanie da Eira, que representa as suíças do Young Boys e tinha sido chamada à seleção nacional pela última vez em 2014.

As 24 jogadoras convocadas pelo selecionador Francisco Neto concentram-se hoje, na Cidade do Futebol, em Oeiras, para iniciarem um estágio que irá prolongar-se até 20 de setembro e contempla a realização de 13 treinos e dois jogos de treino, todos à porta fechada.

O primeiro estágio depois da paragem forçada devido à pandemia de covid-19 visa preparar a equipa das quinas para a fase de qualificação para o Europeu que se vai realizar em 2022, em Inglaterra, com dois jogos em outubro, frente ao Chipre, um fora de portas e outro em casa.

Portugal ocupa a terceira posição no Grupo E de qualificação, com quatro pontos, atrás da Escócia, que tem seis, e da líder Finlândia, com 10, mas mais dois encontros realizados. Albânia, com três, segue em quatro, enquanto o Chipre, em último, ainda não somou qualquer ponto.

Apuram-se para a fase final os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo.

Os restantes segundos vão disputar um 'play-off' em data a definir, para assegurar as últimas três vagas na fase final.