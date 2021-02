Escócia-Portugal, em direto

42' - Bola na área escocesa, a defesa tira e Portugal volta a insistir, mas sem perigo.





41' - Grande trabalho de Jéssica Silva no lado direito, a conquistar o segundo canto para Portugal na partida.40' - Defesa portuguesa afasta o perigo, Jéssica Silva tenta sair rápido para o ataque mas mantém a posse de bola e conquista um lançamento de linha lateral. Aproximamo-nos do intervalo aqui em Larnaca.39' - Escócia tenta reagir à desvantagem e conquista dois cantos consecutivos.24' - Claire Emslie cabeceia com perigo, bola sai ao lado da baliza de Portugal.Portugal tenta sacudir a pressão inicial da Escócia, que já esteve perto do golo.18' - Bola na área na sequência do canto, afasta a defesa portuguesa. Pressão alta da Escócia nos últimos minutos...17' - Outra vez Patrícia Morais! Mais uma grande intervenção a remate de Erin Cuthbert que, no coração da área portuguesa, rematou forte e de pé direito. Vai ser canto para a Escócia.16' - Grande defesa de Patrícia Morais! Martha Thomas aparece em boa posição, desvia de primeira um cruzamento da esquerda mas a guarda-redes lusa evita o primeiro golo!11' - Mais um remate de Erin Cuthbert. A bola sai ao lado.11' - Defesa portuguesa afasta o perigo, Portugal tenta sair para o ataque por Jéssica Silva mas sem sucesso.10' - Falta de Joana Marchão. Livre para Escócia que pode levar algum perido.6' - Mais uma iniciativa de ataque de Portugal, com Ana Capeta a surgir com espaço pela direita e a cruzar, com perigo, mas a bola é cortada pela defesa da Escócia.5' - Canto batido para a área escocesa, mas a bola é afastada pela defesa.5' - Responde Portugal! Bom lance de Jéssica Silva pela direita, bola na área e Ana Capeta remata, com a bola a tocar numa defesa e a sair pela linha final. Canto para Portugal.4' - Primeiro remate do jogo pertence à Escócia! Erin Cuthbert atira muito por cima da baliza defendida por Patrícia Morais. Entretanto Dolores Silva já reentrou.3' - Dolores Silva fica caída após um choque com uma adversária, com dificuldades respiratórias. Está a ser assistida.15h06 - Tempo agora para escutar o hino escocês.15h05 - Equipas já no relvado. Tempo para os hinos e toca 'A Portuguesa' em Larnaca.15h03 - Contagem decrescente para o pontapé de saída.- Sara Persson é a árbitra do encontro; Josefin Aronsson e Jilan Taher as assistentes. Pernilla Larsson é a quarta árbitra.: Fife, Evans, Corsie (cap.), Beattie, Mitchell, Kerr, Graha, Emslie, Weir, Cuthbert e Thomas.Suplentes: Alexander, Cunningham, McLauchlan, Boyle, Ness, J. Ross, Robertson. Howard, N. Ross, Docherty, Hanson e Arnot.Treinador: Stuart Mclaren: Patrícia Morais, Ana Borges, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Joana Marchão, Dolores Silva (cap)., Fátima Pinto, Andreia Norton, Vanessa Marques, Ana Capeta e Jéssica Silva.Suplentes: Inês Pereira, Rute Costa, Mónica Mendes, Alícia Correia, Andreia Jacinto, Cláudia Neto, Tatiana Pinto, Diana Silvam Carolina Mendes, Diana Gomes, Catarina Amado e Encarnação.Treinador: Francisco Neto.- Ficando no playoff, cujo sorteio é a 5 de março, Portugal será acompanhado por Rússia, Ucrânia e Irlanda do Norte, faltando definir Itália ou Suíça e Polónia ou República Checa.- É com a tarefa quase impossível de ganhar por 9 golos de diferença à Escócia que Portugal entra em campo para se qualificar diretamente para o Europeu’2022. Especialmente por isso, Francisco Neto tem já os olhos no playoff, mas pede uma reação clara no jogo que se disputa em Chipre devido às restrições nas viagens entre Portugal e o Reino Unido- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Escócia-Portugal. O pontapé de saída está marcado para 15h10, em Larnaca, no Chipre.