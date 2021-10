Portugal goleado pela Espanha no apuramento para Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-19 foi esta sexta-feira goleada pela congénere da Espanha, por 4-0, em Albufeira, somando a segunda derrota na primeira ronda da fase de qualificação para o Europeu do escalão.

As portuguesas, derrotadas pela República Checa (2-1) na ronda anterior do grupo 6 da Liga A, sofreram um pesado mas justificado desaire, não conseguindo dar réplica à maior qualidade individual e coletiva do adversário.

Ao intervalo, depois de uma primeira parte arrasadora, Espanha já tinha construído o resultado final, com golos de Silvia Lloris (dois minutos), Clara Pinedo (31'), Mirari Uria (34') e Andrea Medina (41').

Portugal, agora quarto e último classificado do grupo, sem pontos, encerra esta primeira fase de apuramento na segunda-feira, no Estádio Algarve, contra a Eslováquia, terceira, também sem pontos.

As portuguesas estão obrigadas a ganhar para seguir em frente: os três primeiros classificados do grupo - que integra ainda a República Checa - apuram-se para a segunda ronda do apuramento, enquanto o quarto e último classificado é relegado à Liga B.

No Municipal de Albufeira, a Espanha construiu facilmente um resultado volumoso, abrindo o ativo aos dois minutos, pela central Silvia Lloris, que cabeceou na sequência de um canto.

Portugal remeteu-se à defesa em toda a primeira parte, sem resposta para o ascendente espanhol e sem incomodar o último reduto adversário.

No último quarto de hora do primeiro tempo, Espanha selou o resultado final com golos de Clara Pinedo (31) e Mirari Uria (34), após duas boas jogadas coletivas, e de Andrea Medina (41'), num tiro forte de fora da área.

No segundo tempo, Portugal entrou mais mexido e aproximou-se da baliza espanhola, com Inês Oliveira a cabecear por cima na jogada mais perigosa (55).

A Espanha continuou a manter o domínio, mas pôs um travão na dinâmica forte imposta até ao intervalo e teve menos oportunidades, com destaque para um remate de Mirari Uria, de cabeça, por cima, só com Catarina Potra pela frente (77).





Ficha de jogo

Jogo no Estádio Municipal de Albufeira.

Espanha-Portugal, 4-0.

Ao intervalo: 4-0.

Marcadoras:

1-0, Silvia Lloris, 2 minutos.

2-0, Clara Pinedo, 31'.

3-0, Mirari Uria, 34'.

4-0, Andrea Medina, 41'.

Equipas:

- Espanha: Meritxell Oliveras, Laura Tanarro, Valle López, Silvia Lloris (Maite Zubieta, 69), Andrea Medina (Clara Rodriguez, 46), Ariadna Mingueza, Clara Pinedo (Julia Bartel, 60), Fiamma (Alba Caño, 46), Ane Elexpuru, Ornella Vignola (Ainhoa Delgado, 76) e Mirari Uria.

(Suplentes: Jana Gallego, Clara Rodriguez, Julia Bartel, Ainhoa Delgado, Maite Zubieta, Nuria Martinez, Goméz-Calcerrada, Laura Viñas e Alba Caño).

Treinador: Pedro López.

- Portugal: Catarina Potra, Cláudia Mendinhas (Leonor Alves, 46), Joana Prazeres, Maria Miller, Joana Silva, Nelly Rodrigues, Filipa Bandeira, Inês Oliveira (Beatriz Nogueira, 66), Joana Caiado (Margarida Caniço, 46), Maria Alagoa (Maria Leonor, 66) e Maria Negrão (Matilde Silva, 84).

(Suplentes: Íris Esgueirão, Leonor Alves, Margarida Caniço, Matilde Silva, Ana Cruz, Ana Assucena, Maria Leonor, Beatriz Nogueira e Marta Salvador).

Treinador: José Paisana.

Árbitro: Karoline Wacker (Alemanha).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Joana Caiado (29), Maria Miller (76) e Filipa Bandeira (81).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.