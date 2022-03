Vanessa Marques regressa à seleção feminina no apuramento para o Mundial'2023

A internacional Vanessa Marques está de regresso à seleção portuguesa de futebol, para os jogos com a Alemanha e a Bulgária, de apuramento para o Mundial'2023, depois de a média ter falhado a Algarve Cup, devido a lesão.

Em relação à convocatória para o torneio no Algarve, em fevereiro, o selecionador Francisco Neto manteve um grupo de 23 jogadoras, com Vanessa Marques a trocar com Suzane Pires, avançada dos brasileiros do Ferroviário, que saiu da lista.

Outra alteração é o regresso de Andreia Jacinto, com a média do Sporting a estar de volta, depois de ter sido substituída à última hora na convocatória para a Algarve Cup pela também leoa Joana Martins, devido a problemas físicos.

Nas convocadas, o técnico manteve Mariana Azevedo (Famalicão) e Lúcia Alves (Benfica), que se estrearam recentemente pela equipa das 'quinas', a primeira já na Algarve Cup, e a segunda ainda em novembro, no apuramento para o Mundial.

Nos próximos jogos de qualificação, a seleção defronta a Alemanha em Bielefeld, em 09 de abril, e recebe a Bulgária, em 12.

A quatro jornadas do final do apuramento, a Alemanha lidera o grupo H, com 18 pontos, seguida de Portugal, com 13, da Sérvia, com 12, e da Turquia com sete. Israel e Bulgária seguem em quinto, sem qualquer ponto e menos um jogo disputado.

Para os jogos com Alemanha e Bulgária, a seleção das quinas concentra-se no domingo na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde se manterá em estágio antes de seguir viagem em 07 de abril para a Alemanha, dois dias antes do jogo em Bielefeld.

No regresso a Portugal, a seleção viaja para o Porto, treinando no Complexo Desportivo do Fão e no Estádio Cidade de Barcelos, em trabalho que antecede o jogo em Barcelos, em 12 de abril, com a Bulgária.

Lista de 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Inês Pereira (Servette, Sui).

- Defesas: Mariana Azevedo (Famalicão), Diana Gomes (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Alicia Correia (Sporting) e Joana Marchão (Sporting).

- Médios: Tatiana Pinto (Levante, Esp), Vanessa Marques (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Norton (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Kika Nazareth (Benfica) e Andreia Jacinto (Sporting).

- Avançadas: Carolina Mendes (Sporting de Braga), Jéssica Silva (Benfica), Diana Silva (Sporting), Lúcia Alves (Benfica) e Ana Borges (Sporting).