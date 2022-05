Sub-16 femininas vencem Islândia no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol feminino sub-16 estreou-se esta quinta-feira no torneio de desenvolvimento da UEFA com um triunfo por 2-1 sobre a Islândia, em Mirandela.



Neide Guedes foi a estrela lusa ao bisar aos 36 e 41 minutos, sendo que, pelo meio, Lijia Bjork tinha empatado, momentaneamente, com tento as 38.

No sábado, as pupilas de Susana Bravo defrontam a Áustria que hoje foi goleada, por 4-0, pela Espanha, adversária da equipa das Quinas na derradeira jornada, terça-feira, no Estádio Municipal de Bragança.