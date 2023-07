há 16 horas Ontem

Intervalo no Bessa: Portugal-Ucrânia, 2-0



LUSA / EPA

45'+3 - Chega ao final uma primeira parte totalmente dominada por Portugal. As comandadas por Francisco Neto tiveram nos pés de Jéssica Silva, que já bisou nos primeiros 45 minutos, Joana Marchão e Andreia Norton as melhores ocasiões de golo. A lateral-esquerda ficou muito perto de um golo de antologia com um remate de longe já nos minutos finais do primeiro tempo. Já a médio dispôs de duas grandes ocasiões para visar a baliza da Ucrânia, mas não definiu da melhor forma.



A Ucrânia ainda tentou, embora apenas nos minutos finais, equilibrar as contas subindo as linhas de pressão no terreno, mas Portugal lidou muito bem com essa mudança estratégica do adversário.



Superioridade total das 'Navegadoras' no final da primeira parte no Bessa, que tem uma lindíssima moldura humana nas bancadas.