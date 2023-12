há 59 min 16:59

Missão é trazer os três pontos de Oslo

Depois das duas derrotas por 2-1 com a Áustria, a Seleção Nacional ficou em 3.º lugar do Grupo A2 da Liga das Nações feminina. A quatro pontos das austríacas, as Navegadoras sabem que só uma vitória hoje, em Oslo, ante a Noruega, na penúltima ronda, lhes permite almejar a continuidade garantida por via do 2.º lugar na Liga A. A bola começa a rolar a partir das 18h00.