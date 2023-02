Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A festa continua no regresso a casa Comitiva chega às 12h30 a Lisboa e terá receções no Palácio de Belém e na Cidade do Futebol





Celebrações começaram há dois dias após a vitória sobre Camarões

• Foto: Reuters