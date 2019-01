Abrantes e Torres Novas recebem particulares da Seleção com a Ucrânia

A seleção feminina portuguesa vai defrontar a Ucrânia, numa dupla jornada de jogos particulares, em Abrantes e em Torres Novas, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol, no seu site oficial.A 17 de janeiro, Portugal defronta as ucranianas no Estádio Municipal de Abrantes, às 18:00, e, três dias depois, a 20, volta a medir forças com a seleção de Leste, mas no Estádio Municipal Dr. Alves Vieira, em Torres Novas, às 16:00.Em seis encontros, a seleção portuguesa apenas por uma vez conseguiu bater a Ucrânia, em 2003, somando três derrotas, em 2004, 2008 e 2015, e dois empates.Em 21 de fevereiro, Portugal fica a conhecer os adversários que vai enfrentar na fase de qualificação para o próximo Campeonato da Europa, que será em Inglaterra, em 2021, com o sorteio de decorrer na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.