Alemanha e Espanha estreiam-se no Europeu feminino com goleadas

A recordista Alemanha e a Espanha arrancaram esta sexta-feira ambas com goleadas no Europeu de futebol feminino, que está a decorrer em Inglaterra, e colocaram-se em boa posição para o apuramento no Grupo B.

Em Brentford, nos arredores de Londres, a Alemanha, oito vezes campeã, bateu a Dinamarca, por 4-0, já depois da Espanha, em Milton Keynes, ter vencido a Finlândia, por 4-1.

Enquanto a seleção germânica, vencedora do Euro em 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013, comprovou o absoluto favoritismo no grupo, a Espanha deu um passo importante rumo ao apuramento para os quartos de final, embora a Dinamarca, finalista em 2017, possa ainda dificultar a vida à formação ibérica.

Num encontro em que as escandinavas acabaram reduzidas a 10 unidades, por expulsão de Kuhl, aos 90'+5 minutos, a Alemanha construiu a goleada com remates certeiros de Lina Magull, aos 21', Lea Schuller, aos 57', Lena Lattwein, aos 78' e Alexandra Popp, aos 86'.

No seu 41.º jogo em fases finais, as germânicas conquistaram o 32.º triunfo da sua história, num registo em que têm apenas seis empates e três derrotas em 11 participações.

Como esperado, a Alemanha assumiu a liderança do Grupo B, mas tem para já a Espanha em igualdade, depois das ibéricas alcançarem apenas a quarta vitórias em Europeus e a mais expressiva de sempre.

Logo aos 49 segundos, Linda Sallstrom deu vantagem à Finlândia, mas, ainda antes do intervalo, Irene Paredes, aos 26', e Aitana Bonmati, aos 41', deram a volta ao marcador. Na segunda parte, Lucia Garcia, aos 75', e Mariona Caldentey, aos 90'+5 de grande penalidade, confirmaram a goleada.

No sábado, é a vez de Portugal entrar em competição, com um duelo frente à Suíça, em Leigh, no Grupo C, com arranque agendado para as 17:00. Mais tarde, às 20:00, no mesmo agrupamento, Suécia e Holanda, as atuais campeãs, defrontam-se em Sheffield.