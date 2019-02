Algarve Cup: Sporting com nove convocadas para a seleção portuguesa

O Sporting é o clube mais representado na convocatória da seleção portuguesa de futebol feminino para a 26.ª edição da Algarve Cup, com nove jogadoras eleitas pelo selecionador Francisco Neto, de acordo com a lista esta quarta-feira divulgada.Ana Borges, Ana Capeta, Carole Costa, Carolina Mendes, Diana Silva, Inês Pereira, Joana Martins, Patrícia Morais e Tatiana Pinto são jogadoras do Sporting, bicampeão nacional, convocadas para a competição, que se disputa entre 27 de fevereiro e 6 de março.O Sporting de Braga, líder do campeonato nacional, é o segundo clube mais representado, com as chamadas de Ágata Pimenta, Diana Gomes, Matilde Fidalgo, Rute Costa e Vanessa Marques, numa convocatória em que se destacam ainda os regressos da capitã Cláudia Neto e de Ana Leite, que alinham nos alemães do Wolfsburgo e do Bayer Leverkusen, respetivamente.Na competição algarvia, Portugal integra o Grupo D, juntamente com Suécia, que defronta em 01 de março, em Albufeira, e Suíça, adversária três dias depois, em Vila Real de Santo António.Relativamente à convocatória para o estágio de observação que terminou esta quarta-feira, Francisco Neto manteve entre as eleitas Cláudia Lima, do Valadares Gaia, Rafaela Lopes, dos franceses do Saint-Maur, e Ágata Pimenta, do Sporting de Braga."Um dos objetivos deste tipo de estágio é conseguir perceber quais são as jogadoras que têm, neste momento, capacidade para poder integrar o grupo de competição internacional e preparar outras jogadoras para o conseguirem fazer. Trata-se de um espaço intermédio de observação e preparação muito importante. Os objetivos que tínhamos para estes três dias de trabalhos foram assim cumpridos", referiu o técnico, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.- Guarda-redes: Patrícia Morais (Sporting), Inês Pereira (Sporting) e Rute Costa (Sporting de Braga).- Defesas: Ágata Pimenta (Sporting de Braga), Matilde Fidalgo (Sporting de Braga), Diana Gomes (Sporting de Braga), Mónica Mendes (AC Milan/Ita), Carole Costa (Sporting), Rafaela Lopes (Saint-Maur/Fra) e Sílvia Rebelo (Benfica).- Médios: Ana Capeta (Sporting), Cláudia Lima (Valadares Gaia), Andreia Norton (Sand/Ale), Cláudia Neto (Wolfsburgo/Ale), Joana Martins (Sporting), Tatiana Pinto (Sporting), Vanessa Marques (Sporting de Braga) e Dolores Silva (Atlético de Madrid/Esp).- Avançadas: Ana Leite (Bayer Leverkusen/Ale), Carolina Mendes (Sporting), Diana Silva (Sporting), Ana Borges (Sporting) e Jéssica Silva (Levante/Esp)