Alícia Correia e a presença no Europeu: «É o concretizar de um sonho»

Alícia Correia, a futebolista mais nova da seleção portuguesa, afirmou esta segunda-feira que participar no Campeonato da Europa de 2022, em Inglaterra, "é o concretizar de um sonho".

"É muito bom estarmos já cá. É um ambiente a que estamos a adaptar-nos, as instalações são incríveis, não podíamos pedir melhor. Agora sim, estamos mesmo dentro do torneio, é o concretizar de um sonho", confiou a defesa de 19 anos, após o primeiro treino em Inglaterra.

Chegada no domingo à cidade do norte de Inglaterra, a Seleção teve hoje o primeiro dia de treinos na academia do Manchester City, junto ao estádio Etihad. A única ausência foi a de Andreia Jacinto, que ficou em Lisboa para fazer exames médicos adicionais, devendo juntar-se mais tarde.

Para Alícia Correia, que é natural do Barreiro, "é normal uma pequena ansiedade", a qual espera que desapareça com os treinos. "Estarmos aqui no ambiente vai-nos ajudando a sentir mais as coisas e acima de tudo a ansiedade vai desaparecendo aos poucos e o foco é mesmo o jogo", declarou a jogadora do Sporting.

Correia estreou-se ao serviço de Portugal em 2018 e fez parte da Seleção que chegou às meias-finais do Europeu de sub-17 em 2019.

Antecipando o jogo de estreia no sábado contra a Suíça, a defesa prometeu "entrar em campo a dar tudo". A Seleção, disse, "vai entrar com tudo, a querer mostrar todo o valor que tem e, acima de tudo, fazer uma grande entrada no torneio".

Portugal estreia-se em sábado frente à Suíça (17h), seguindo-se o jogo com a Holanda, dia 13 (20h), e a Suécia, na terceira e última jornada do grupo C, dia 17 (17h), com todos os jogos agendados para Leigh, na região de Manchester.

O torneio arranca na quarta-feira com a anfitriã, e uma das favoritas, Inglaterra a defrontar a Áustria no estádio do Manchester United, em Old Trafford, às 20 horas, ao mesmo tempo que Noruega e Irlanda do Norte jogam em Southampton.