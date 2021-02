Ana Borges: «A nossa vontade é resolver tudo no primeiro jogo»

Ana Borges garante que a Seleção feminina está determinada a não adiar o apuramento de Portugal para o Europeu, por isso assegura que o grupo está a postos para alcançar uma vitória frente à Finlândia, no próximo dia 19, às 16h15, em Helsínquia. Na última jornada Portugal visita o Chipre.





"A nossa vontade é resolver tudo no primeiro jogo. O futebol é imprevisível. Estamos focadas em treinar bem e assimilar o que o treinador nos pede, para chegarmos na máxima força a Helsínquia. O objetivo é conquistarmos os três pontos. Não sabemos o que é jogar para empatar; este é um jogo muito importante frente ao nosso rival direto. Não queremos adiar a decisão para o jogo com a Escócia", explicou Ana Borges, aos canais de comunicação da federação.A jogadora do Sporting assegurou que a "motivação é grande". "Estamos muito motivadas porque sabemos que estamos a apenas um passo de concretizar o objetivo: a segunda qualificação da nossa história", sublinhou, acrescentando: "Além disso, temos a possibilidade de terminar a fase de grupos com uma classificação e uma posição inéditas."Portugal pode apurar-se no primeiro lugar do Grupo E, tendo já acumulado 16 pontos, mais três do que os que somou na caminhada de qualificação para o Euro 2017 (13), e que lhe valeram o acesso à prova via 'play-off'."Por tudo isso, estamos muito desejosas de que chegue o jogo com a Finlândia", realçou Ana Borges. "Somos 26 jogadoras portuguesas neste estágio mas representamos muitas que trabalham diariamente para fazerem crescer o futebol feminino em Portugal. Por elas e por nós, queremos muito chegar outra vez ao Europeu", concluiu a futebolista, internacional em 126 ocasiões.