Ana Borges: «Queremos estar no Euro»

Ana Borges apontou o golo com que Portugal bateu, esta sexta-feira, a Escócia (1-0) no Restelo e deu um passo importante na qualificação para o Campeonato da Europa. Após o encontro, a avançada do Sporting não escondeu a satisfação.





"É uma alegria enorme. É resultado do trabalho que desenvolvemos esta semana. A Escócia é uma equipa muito forte. O mais importante foi a entreajuda entre a equipa. Termos conquistado os três pontos contra a Escócia é algo de muito importante. Pensamos jogos após jogo. Agora vamos desfrutar da vitória. Queremos estar no Euro", afirmou Ana Borges.