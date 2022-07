Ana Borges: «Vamos para Inglaterra com esperança de ficar o máximo de tempo possível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional feminina partiu esta tarde para Inglaterra, onde vai disputar o Campeonato da Europa de futebol pela segunda vez. A estreia está marcada para sábado diante da Suíça, primeiro adversário no Grupo C, que conta ainda com Holanda e Suécia.





Antes da viagem, quando a comitiva chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Ana Borges falou aos jornalistas e sublinhou que o grupo leva na bagagem "a esperança de ficar o máximo de tempo possível" em Terras de Sua Majestade."Levamos a experiência de 2017. Sabemos que vai ser difícil, mas acreditamos que podemos fazer melhor. Vamos pensar jogo a jogo, como sempre. É o nosso ADN. E vamos tentar conquistar o máximo de pontos possíveís", afirmou a ala de 32 anos."Há sempre aspetos a trabalhar, mas correu bem. Estamos focadas no objetivo da equipa e naquilo que nos é pedido. Sabemos que são três equipas completamente diferentes. Neste momento o nosso foco é a Suíça. Depois pensaremos na Holanda e na Suécia.""Diria que o mais alto foi na primeira vez que fomos à fase final. Este também é, por ser a segunda, mas falta-nos ainda uma fase final de um Mundial.""As mais novas já trazem uma bagagem e sabem o que é a responsabilidade de estar numa seleção A. Já estiveram numa fase final de sub-19 e temos um coletivo mais forte. A nossa experiência é uma mais-valia para elas. Mas têm muita qualidade e lá dentro não se nota se têm 18 ou 30 anos."