Ana Capeta e o jogo com a Noruega: «Sabemos do que somos capazes e vamos entrar com tudo»

A avançada Ana Capeta disse esta quarta-feira em Oslo que a seleção portuguesa feminina vai entrar "com tudo" no encontro frente à Noruega, na sexta-feira, tendo em vista a manutenção na Liga das Nações A.

Portugal segue em terceiro lugar no Grupo A2, com mais um ponto do que as norueguesas, e pode assegurar a manutenção entre as principais 16 seleções da competição se vencer na capital norueguesa.

"Depois de duas derrotas [contra a Áustria] vamos estar mais fortes e ainda mais focadas no principal objetivo, que é a manutenção na Liga A. Fomos a um Mundial, defrontámos algumas das melhores equipas do mundo e toda a gente viu do que somos capazes. Nós próprias sabemos disso e vamos entrar com tudo neste jogo", disse Ana Capeta ao canal 11.

Portugal somou os únicos pontos na competição, precisamente, frente à Noruega (vitória por 3-2 na segunda jornada), e de acordo com a jogadora do Sporting esse resultado "só demonstra" aquilo de que as 'navegadoras' são "capazes perante uma Noruega".

"O grupo está bem, estamos fortes e unidas. Independentemente dos nossos dois últimos resultados negativos, isso traz-nos ainda mais forças. Temos os nossos objetivos bem traçados e vimos aqui demonstrar aquilo que somos, tal como demonstrámos na primeira volta", reforçou.

Debaixo de neve e com temperaturas negativas, a avançada portuguesa admitiu ainda que "se conseguir ajudar a equipa com golos é ótimo", mas se o fizer apenas com a sua "garra e energia" também será "ótimo", independentemente das condições atmosféricas.

"Não estamos habituadas a este frio, mas temos de nos adaptar a quaisquer condições e estamos aqui para jogar e encarar este jogo da melhor maneira", desvalorizou a jogadora alentejana.

A seleção portuguesa feminina de futebol visita a Noruega na sexta-feira, em encontro da quinta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações com início previsto para as 17h (hora de Lisboa), no Ullevaal Stadion, em Oslo, e arbitragem da croata Ivana Martincic.

Portugal perdeu na primeira jornada, em França (2-0), venceu depois a Noruega (3-2) em Barcelos, e somou duas derrotas por 2-1 na jornada dupla com a Áustria, em Altach e na Póvoa de Varzim.

Se vencer, a seleção portuguesa garante a manutenção na Liga A, mas se empatar ou perder adia tudo para a última jornada, em 5 de dezembro, quando recebe a França e a Noruega visita a Áustria.